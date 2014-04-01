Польща, Франція і Німеччина закликали Москву і Київ до діалогу

Про це йдеться в опублікованому сьогодні спільному заяві Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабіуса і Радослава Сікорського, які провели в німецькому Веймарі зустріч в тристоронньому форматі, передає ИТАР-ТАСС.

“Ми пропонуємо провести переговори ЄС-Росія за участю України, Молдови і Грузії про наслідки договорів про асоціацію Євросоюзу з східноєвропейськими партнерами”, - наголошується в документі.

Одночасно міністри ФРН, Франції та Польщі закликали Москву “утриматися від подальшої ескалації напруженості і скоротити військову присутність на російсько-українському кордоні”.

Міністри виступили в підтримку “змістовного діалогу між Україною і РФ як основного кроку для зниження напруженості і створення механізму для вирішення поточних невирішених питань”. “Ми усвідомлюємо, що Росія і Україна завжди мали особливі, міцні історичні, економічні і культурні зв'язки, - йдеться в документі. - Ці зв'язки повинні розвиватися в дусі добросусідських відносин, взаємного інтересу, справжнього партнерства і на базі територіальної цілісності і суверенітету України”.

Співпраця Брюсселя зі східноєвропейськими державами - “також в інтересах Росії”, вважають вони. На думку Штайнмайера, Фабіуса і Сікорського, країни-партнери ЄС не можна ставити перед вибором - ЄС чи Росія. Можлива взаємодія з обома сторонами, переконані міністри.