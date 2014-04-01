Війська НАТО та ЄС отримали допуск на міжнародні навчання в Україні

Верховна Рада України ухвалила закон “Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі у навчаннях”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 235 з 291 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Згідно з документом, ВР схвалили рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2014 році для участі в українсько-польському навчанні авіаційних підрозділів на рівні ескадрилій; українсько-польському навчанні підрозділів військової поліції "Правопорядок-2014"; українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2014"; українсько-польському навчанні авіаційних підрозділів "Безпечне небо-2014"; українсько-американському навчанні "Сі Бриз – 2014"; багатонаціональному навчанні "Світла лавина – 2014"; багатонаціональному навчанні гірсько-піхотних підрозділів "Карпати-2014"; українсько-молдовсько-румунському навчанні механізованих підрозділів "Південь-2014".

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Даним законом затверджено План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2014 році.

Відповідно до закону, передбачено допустити у 2014 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав:

Республіки Польща (до 70 військовослужбовців, до 5 літаків) на строк до 7 діб у травні – жовтні в рамках українсько-польського навчання авіаційних підрозділів на рівні ескадрилій;

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Республіки Польща (до 50 військовослужбовців зі спорядженням та стрілецькою зброєю) на строк до 7 діб у травні – листопаді в рамках українсько-польського навчання підрозділів військової поліції "Правопорядок – 2014";

Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків, до 10 вертольотів) на строк до 25 діб у червні – вересні в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент – 2014";

Республіки Польща (до 90 військовослужбовців, до 7 літаків) на строк до 14 діб у липні – жовтні в рамках українсько-польського навчання авіаційних підрозділів "Безпечне небо – 2014";

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Сполучених Штатів Америки, інших держав – членів НАТО та держав – учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 1800 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 9 кораблів, до 2 підводних човнів, до 12 літаків та вертольотів) на строк до 25 діб у липні – жовтні в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз – 2014";

Словацької Республіки, Румунії та Угорщини (до 100 військовослужбовців зі спорядженням та військовою технікою) на строк до 7 діб у серпні – жовтні в рамках багатонаціонального навчання "Світла лавина – 2014";

Республіки Польща та Угорщини (до 30 військовослужбовців зі спорядженням та стрілецькою зброєю) на строк до 7 діб у вересні – жовтні в рамках багатонаціонального навчання гірсько-піхотних підрозділів "Карпати – 2014";

Республіки Молдова та Румунії (до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на строк до 7 діб у вересні – жовтні в рамках українсько-молдовсько-румунського навчання механізованих підрозділів "Південь – 2014".