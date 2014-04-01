У Криму почали відкривати рахунки в рублях
13:20, 01 квітня 2014Політика
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Банки в Криму почали відкривати рахунки в російських рублях.
Рахунки дозволили відкривати у чотирьох банках / ru.wikipedia.org
"У Криму і Севастополі працюють 58 відділень в чотирьох банках, де кримчани можуть відкрити рублеві рахунки. Це "Російський національний комерційний банк", банк "Морський", "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" і Сбербанк Росії", - повідомляє Криминформ.
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 березня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на виїзному засіданні уряду, присвяченому соціально-економічному розвитку Республіки Крим і Севастополя, заявив, що "для повноцінного включення Криму в рублеву зону на півострів доставлені російські рублі - банкноти і монети, у достатньому обсязі".
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