У Криму почали відкривати рахунки в рублях

"У Криму і Севастополі працюють 58 відділень в чотирьох банках, де кримчани можуть відкрити рублеві рахунки. Це "Російський національний комерційний банк", банк "Морський", "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" і Сбербанк Росії", - повідомляє Криминформ.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 березня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на виїзному засіданні уряду, присвяченому соціально-економічному розвитку Республіки Крим і Севастополя, заявив, що "для повноцінного включення Криму в рублеву зону на півострів доставлені російські рублі - банкноти і монети, у достатньому обсязі".