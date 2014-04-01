За декларацією у Рабіновича немає нерухомості, його дохід за 2013 рік - 1 мільйон гривень

У 2013 р. сукупний дохід кандидата на посаду президента України, президента Всеукраїнського єврейського конгресу Вадима Рабіновича становив 1 млн грн, з яких дохід членів сім’ї - 252,7 тис. грн.

Такі суми вказані у декларації про доходи Рабіновича, поданій до Центральної виборчої комісії в пакеті документів на реєстрацію кандидатом у президенти і оприлюдненій на сайті ЦВК.

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Відповідно до документу, Рабінович отримав 1 млн грн як дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

У документі вказано, зокрема, що заробітна плата та інші виплати і винагороди членів родини декларанта у минулому році склали 42,7 тис. грн. Дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна членів сім'ї - 210 тис. грн.

Як випливає з документа, Рабінович не має нерухомого майна.

Водночас, у членів сім’ї є три земельні ділянки (площею 0,067 га; 0,1 га та 2,4 га), два житлові будинки площами 106,6 кв. м та 688,2 кв. м, квартиру площею 29,7 кв. м, садовий будинок площею 357,8 кв.м.

У кандидата на пост глави держави є два автомобілі: Lexus LX 460 2011 року випуску і Mersedes- Benz W 140 S 600 1996 року випуску.

Крім того, члени сім’ї Рабіновича мають ще три авто: Toyota та два Lexus, а також два водні засоби - човен і гідроцикл.

Відповідно до декларації, на банківських рахунках у Рабіновича 87,9 тис. грн. Вказано, що у звітному році вклади в банках становили близько 147 тис. грн. Розмір внесків “до статутного капіталу товариства, підприємства, організації” у 2013 р. склав трохи більше 550 тис. грн.

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Як повідомляв УНІАН, 28 березня ЦВК зареєструвала Рабіновича кандидатом на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року.