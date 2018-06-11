Мордобій на вищому рівні: всі версії

18 січня після засідання Ради національної безпеки і оборони в кулуарах сталася бійка між головою МВС Юрієм Луценком і мером Києва Леонідом Черновецьким.

Першим про те, що трапилося, пресі заявив київський міський голова: "у присутності губернаторів і інших високих посадовців, міністр внутрішніх справ Луценко, не маючи аргументів в дискусії і втративши контроль над собою, по-варварськи накинувся на мера Києва Леоніда Черновецкого", - стверджується в його заяві для ЗМІ. Далі після нарікань на «безпрецедентний випадок» і неприпустиму для чиновника такого рангу поведінку Черновецкий пообіцяв обов`язково довести кримінальну справа (проти Луценко) до кінця. «Цього пана, - заявив мер, - чекає або психлікарня, або в`язниця».

Пізніше в ефірі телеканалу Інтер (у «Свободі» Савіка Шустера) київський мер уточнив, що його здоров`я постраждало в результаті трьох ударів: двох у пах і одного кулаком в обличчя. Причому, їх було завдано саме в такому порядку.

"Після засідання РНБО він (Луценко) вискочив з натовпу і ударив мене двічі. У місця, якими чоловіки зазвичай пишаються, і вдарив кулаком в обличчя. І його одразу відтіснили кілька міністрів і голів адміністрацій", - заявив Черновецький. "Я, природно, потягнувся дати йому здачі, але, на жаль, мені така можливість не представилася”, - відзначив мер.

Після цього, за деякими даними, Черновецькому «стало погано», причому настільки що співробітники секретаріату РНБО викликали медичну допомогу. Проте не дочекавшись цих медиків, Черновецький виїхав до мерії, куди викликали ще одну бригаду. І де він перелякав свою заступницю Ірену Кільчицьку «скривавленим обличчям».

Зауважимо, що голова МВС сам факт рукоприкладства не заперечує. Хіба що наполягає на трохи іншій версії розвитку подій. У викладі Луценко виходить, що першим на рівень фізичного контакту перейшов не він, а Черновецький, який підступно під столом копнув міністра в хворе коліно. І лише після цього Луценко (вже після уходу Президента) визнав можливим відповісти на образу – дав Черновецькому ляпаса. «Чоловічого, відкритого», - так описав його сам Луценко.

Більше того, в прямому ефірі програми «Свобода» на Інтері, куди подзвонив Луценко, глава МВС заявив, що Черновецький його «грубо використав», і це стало для Луценка шоком.

"Після засідання РНБО я підійшов до пана Черновецького і сказав, що він брехун і просто падлюка, тому що нормальні люди так не поступають. ...Я отримав удар в спину абсолютно ганебного звинувачення. А після цього під столом Черновецький ударив мене по коліну, яке болить ще з часів Майдану... Я відкритою долонею дав ляпаса людині, яка підло бреше і підло діє на посаді голови Київської влади. Оббрехати мене за те, чого я не робив... Бити в коліно - це зеки у в`язницях так роблять. Я не збираюся вибачатися. Я вчинив як людина, як громадянин... "

Втім, у неділю з’явилася ще одна версія того, як проходила бійка у приміщенні РНБО. Секретар Київради Олесь Довгий під час святкування Водохрестя у Гідропарку заявив, що Луценко підступно бив Черновецького в спину. І продемонстрував журналістам фото зі свого мобільного телефону, на якому зображено обличчя мера з червоними слідами після удару. Якщо сюди додати ще й розповідь міського голови про отримані ним пошкодження, то доведеться зробити висновок, що або бійка була не такою короткотривалою, як розповідали самі "головні герої". Або у Луценка п’ятничного вечора геть “збився приціл”...

Судячи з заяви Луценка, його не здивує поява будь-яких "зайвих" забоїв на тілі мера. "Черновецький чинитиме як завжди, він купить все: довідку, лікарів", - ще по гарячих слідах стрердив голова МВС.

Втім, припущення щодо достовірності медичних довідок сьогодні вже не мають жодного значення. Обидва учасники сутички ще у п`ятницю увечері заявили, що задокументували отримані пошкодження в медичних установах. Отже питання придбання довідок переходить виключно в площину особистої довіри кожному з учасників «бійки на вищому рівні».

Те ж саме можна сказати і про причини, що спровокували сутичку. У викладі Черновецького вони виглядають так: на засіданні РНБО київський мер розповів про те, що Луценко «вимагав у мене земельну ділянку вартістю кілька мільйонів доларів у присутності чотирьох чоловіків. Причому на мою відмову він загрожував посадити мого сина». Керівник МВС викладає прямо протилежну версію подій: Черновецький колись просив захистити його сина від переслідування у справі "Еліти-Центр", причому Луценко тоді не був міністром. Луценко заявив київському міському голові, що з дітьми він не воює, і віддав розпорядження допитати Степана Черновецького у справі «Еліти-Центр», але тільки після виборів, щоб це не виглядало як політичне переслідування.

Треба зауважити, що політики із задоволенням включилися в обговорення всього цього неподобства. Регіоналка Інна Богословська висловила сподівання, що після всього, що трапилося, Луценко сам подасть у відставку, упевненість, що незалежно від того, подасть чи ні, його все одно звільнять, “і вже як колишній міністр внутрішніх справ він нестиме кримінальну відповідальність”.

А нунсівець Геннадій Москаль дотримується прямо протилежної думки: “чисто була чоловіча розмова, і не треба абсолютно з цього робити трагедію”. До цього нардеп додав, що “тільки слабкі чоловіки” виносять такі речі не публіку і роблять з них політичні заяви. А також, що Черновецький сам винен: його поведінка в земельних питаннях така, що у буль-кого «можуть здати нерви».

У сухому залишку: дві години роботи лікарів (за словами Кільчицької) над отриманими мером травмами, абсолютно негарний скандал. І купа свідків як обміну “люб’язностями” між мером і міністром внутрішніх справ на засіданні РНБО, так і подій, які відбулися в кулуарах, які (свідки) чомусь не поспішають виявляти свою обізнаність і підтверджувати правоту одного з учасників бійки.

Разом з тим незрозумілими лишаються кілька питань. Як Леонід Черновецький міг під столом для засідань РНБО (якщо йшлося саме про цей стіл) дотягнутися до Юрія Луценка? Якщо це йому дійсно вдалося, то довжині ніг київського міського голови може позаздрити будь-яка переможниця конкурсів краси.

Чому Юрій Луценко не вважав за необхідне відповідати на образи Черновецького (якщо вони мали місце) так само, як вони лунали, тобто у присутності Віктора Ющенка?

Чому Черновецький не дочекався вже викликаної допомоги, а відправився до мерії, щоб ще і туди викликати бригаду лікарів? Невже в Києві так багато швидких, і так мало тих, хто потребує невідкладної допомоги, щоб ганяти «карети» одну за іншою слідами учасників мордобоїв на вищому рівні.

Чому, нарешті вітчизняні можновладці вважають нормальною для себе таку поведінку, коли вже після бійки (зриватися до такого рівня політик не має, але чого не трапляється) один не вважає за необхідне вибачатися перед опонентом, заявляючи при цьому, що поступив як людина, і більш того: як громадянин. А інший бравує тим, що збирався відповісти супротивникові кулаками, і обов`язково зробив би це, якби його не відтягли.

І це при тому, що Черновецький з Луценком конфліктують не вперше. Остання їхня скандальна сутичка (на щастя, вона відбувалася тільки на словах і заочно) звелася до публічних рекомендацій пройти тести на наркотики і алкоголь. І публічним же демонстраціям результатів тестування одного і фізичної форми іншого.

Очевидно, що і це не сприяло підвищенню іміджу України. А вже п`ятничні події, так і зовсім на голову не налазять...