Україна просить у НАТО радари для облаштування кордонів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у штаб-квартирі Альянсу повідомив журналістам в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця перед засіданням Комісії Україна - НАТО.

"Список був переданий через штаб-квартиру НАТО, але насправді він адресований країн-членам Альянсу. І кожна країна-член НАТО має приймати індивідуальне рішення щодо того, яку матеріально-технічну, військово-технічну допомогу надати Україні", - сказав Дещиця.

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"Сьогодні цей список знаходиться на розгляді міністерств оборони країн НАТО. І ми сподіваємось, що рішення по цьому буде ухвалено якомога швидше. Мова йде про допомогу радарами, обладнанням для облаштування кордонів - ось такого плану допомога", - сказав міністр.