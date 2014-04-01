Ми відкриємо вогонь, якщо Росія піде на материк - Джемілєв

Про це він заявив в інтерв'ю СNN Крістиан Аманпур, передає прес-служба Меджлісу кримськотатарського народу.

"Найбільше занепокоєння в нас викликає можливість збройного конфлікту й великого кровопролиття в Криму",- заявив Джемілєв.

За його словами, українські військові будуть воювати, у випадку, якщо російські військові просунуться вглиб України, незважаючи на нерівність сил.

"Не має значення, наскільки ми слабкі, у військовому відношенні, у порівнянні з Росією… ми відкриємо вогонь", - сказав він.

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"Є рішення Міноборони України…Ми відкриємо вогонь, якщо (російська) армія просунеться вглиб материка. І навряд чи це буде в інтересах Росії або президента Путіна, але ми не можемо виключати ніяких подій. Але все це приведе до кровопролиття", - підкреслив він.

Він заявив, що здача Криму Росії буде порушенням Будапештського Меморандуму 1994 р., згідно з яким Росія й Захід гарантували територіальну цілісність України.

"Це буде великою трагедією для всіх кримчан, не тільки для кримських татар, але й для етнічних українців і десятків тисяч етнічних росіян, які не бажають ставати громадянами Росії".

Він мав можливість викласти свої аргументи особисто Путіну по телефону напередодні проведення референдуму в Криму.

"У нас відбулася півгодинна розмова".

"Я сказав Путіну, що ми не визнаємо його майбутній референдум, тому що це абсурд проводити референдум під окупаційним режимом і цей режим суперечить деяким елементарним, основним нормам".

"Майбутнє будь-якого регіону України не може визначатися на місцевому рівні без згоди іншої частини країни",- заявив він.

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Джемілєв також висловив думку, що така ситуація не відбулася б, якщо б Україна залишалася ядерною державою.

"Зараз у парламенті обговорюється питання про те, щоб докласти всі зусилля, щоб знову стати ядерною державою, незалежно які зусилля для цього знадобиться прикласти. Я впевнений, що якщо ми були ядерною державою, цього б не трапилося", - сказав він.