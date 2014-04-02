Посилення санкцій проти Росії має межі - єврокомісар

На думку єврокомісара, можливість посилення санкцій щодо російського режиму через анексію Криму має межі, передає Радіо Свобода.

Про це Оллі Рен заявив у кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн Євросоюзу в Афінах.

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Єврокомісар також додав, що ЄС швидко надасть фінансову допомогу Україні в ситуації, коли Київ змушений платити більше за отримуваний з Росії газ.

Рен вважає, що для України «має бути можливим розвивати тісніші економічні та політичні зв’язки з ЄС і підтримувати добросусідські відносини з Росією»

ЄС зобов’язався разом із МВФ надати Україні 11 мільярдів євро (це понад 15 мільярдів доларів) в межах пакету підтримки економіки.