Посилення санкцій проти Росії має межі - єврокомісар
Єврокомісар з питань економіки Оллі Рен вважає, що «жодний розсудливий європеєць» не хотів би бачити санкції проти Росії, якби Москва не посилювала кризу навколо України.
На думку єврокомісара, можливість посилення санкцій щодо російського режиму через анексію Криму має межі, передає Радіо Свобода.
Про це Оллі Рен заявив у кулуарах зустрічі міністрів фінансів країн Євросоюзу в Афінах.
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Єврокомісар також додав, що ЄС швидко надасть фінансову допомогу Україні в ситуації, коли Київ змушений платити більше за отримуваний з Росії газ.
Рен вважає, що для України «має бути можливим розвивати тісніші економічні та політичні зв’язки з ЄС і підтримувати добросусідські відносини з Росією»
ЄС зобов’язався разом із МВФ надати Україні 11 мільярдів євро (це понад 15 мільярдів доларів) в межах пакету підтримки економіки.