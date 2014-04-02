Україна не просить членство в НАТО, а вивчає варіанти колективної оборони – Дещиця

Про це виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявив у Брюсселі після засідання Комісії Україна – НАТО, передає Радіо Свобода.

«Ні, ми не просимо членства в НАТО. Ми обговорюємо інтенсивний діалог у рамках особливого партнерства. Ми на цей момент не маємо правової основи подати заявку на членство в НАТО. Українське законодавство не передбачає це як пріоритет нинішнього уряду. Але ми також вивчаємо всі варіанти колективної оборони України», – наголосив очільник зовнішньополітичного відомства.

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Дещиця також оголосив про плани звернення до міжнародних судів через анексію Росією Криму і висловив сподівання що «з міжнародною підтримкою ми зможемо повернути Крим до складу України».

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України підтвердив, що українська сторона надала НАТО список військової техніки, якої потребує для захисту своїх кордонів від агресії ззовні.

Північноатлантична рада сьогодні в Брюсселі ухвалила рішення пропідтримку України у військовій реформі, а також заявила, що НАТО відмовляється від військової і цивільної співпраці з Росією.