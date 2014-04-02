У Бахчисараї росіяни обікрали і зламали техніку перед тим, як віддати Україні - Тимчук

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Сьогодні в Бахчисараї завантажували «віддавану» техніку нашого автомобільного батальйону. Спочатку росіяни погодилися віддати 74 одиниці техніки (собі залишили 27 бензовозів і 3 РАРМ - рухомих автомобільних ремонтних майстерень)", - написав він.

Читайте такожРосія поверне Україні близько 350 одиниць техніки з Криму - ЗМІЗа його словами, техніка вже була вирушала на материк, як "прискакав молодецький російський полковник і наказав розвантажити ще 7 бензовозів. Мовляв, самим потрібні".

Однак його підлеглі повідомили командиру, що техніка вже непридатна до використання - перед завантаженням на залізничні платформи вони зняли з автомобілів все, що могли, а що не могли - розкурочили.

"Полковник довго тупотів ногами та кричав своїм солдатам, що треба було спочатку розібратися, що може самим стати в нагоді, а потім вже ламати і віддавати українцям", - пише Тимчук.