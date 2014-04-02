НАТО розробляє план посилення оборони в Східній Європі - ЗМІ
12:52, 02 квітня 2014Політика
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НАТО в даний час працює над планом посилення оборони своїх східно-європейських союзників до 15 квітня, заявив в інтерв'ю агентству Рейтер головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО генерал Філіп Бридлав.
НАТО обдумує посилення оборони союзників у Східній Європі / REUTERS
Як повідомлялося раніше, в заяві глав МЗС країн НАТО за підсумками зустрічі по Україні йдеться, що країни альянсу домовилися про дії, які підкріпили б «зобов'язання НАТО щодо стримування і колективної оборони проти будь-якої загрози», повідомляє РИА Новости.
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Як повідомляв УНІАН, рада у Брюсселі ухвалила рішення про підтримку України у військовій реформі, а також заявила, що НАТО відмовляється від військового і цивільного співробітництва з Росією.
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