НАТО: Росія може почати вторгнення в Україну через 3-5 днів

Головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав каже, що Росія має всі необхідні сили на українському кордоні, які потрібні, якщо вона вирішить почати вторгнення в країну. Про це він сказав в інтерв’ю агенції Reuters і Wall Street Journal, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, Росія може досягти своєї мети через три-п’ять днів. Брідлав назвав ситуацію на українсько-російському кордоні «надзвичайно тривожною».

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Він зазначає, що в НАТО помітили ознаки руху невеликої частини російських військ напередодні ввечері, але не побачили ознак того, що вони повернулися до казарм.

За словами генерала, на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі його попросили скласти до 15 квітня пакет про підкріплення на суші, в повітря і в морі – для гарантій союзникам НАТО в східній Європі.