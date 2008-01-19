Ющенко здивувався, коли почув, що його полк передають Гелетею

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ запевняє, що Окремий полк Президента України структурно входить до складу Збройних сил і не передаватиметься у підпорядкування Управлінню Державної охорони.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, про це він заявив сьогодні, коментуючи заяви стосовно можливості передачі цього підрозділу ЗСУ до Управління Державної охорони України.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, після його призначення главою оборонного відомства в Міністерстві оборони була розглянута пропозиція Управління Державної охорони про можливість передачі Окремого полку Президента України у безпосереднє підпорядкування УДО. Про підсумки розгляду цього питання, наголосив міністр, він особисто поінформував Президента України на своїй першій доповіді два тижні тому. При цьому, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, Верховний Головнокомандувач з великим здивуванням вислухав його і наказав припинити навіть будь-які розмови навколо цього питання. “Президент наголосив, що Окремий полк Президента України структурно входить до складу Збройних сил України і залишатиметься тут і надалі”, - сказав міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що це питання вже давно вичерпане, а спроби його політизувати є неприйнятними для політиків та фахівців, що, принаймні публічно, переймаються питаннями реформування Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО 18 cічня заявив, що розпочався процес передачі Президентського полку ЗСУ, який має на озброєні бронетранспортери, до Управління державної охорони.

«Я можу сказати, що коли я був міністром оборони, фактично протягом трьох років були спроби перепідпорядкувати Президентський полк зі складу Збройних сил до Управління державної охорони. Я заперечував такі рішення і цього не відбулося, поки я був міністром», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я знаю, що вирішення цього питання перейшло у практичну площину», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що робити переформатування силових структур таким чином є неприпустимим. Він наголосив, що Президентський полк, зокрема, має в своєму складі механізований батальйон, на озброєнні якого є найкращі у складі ЗС бронетранспортери БТР-80. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що цей бронетранспортер озброєний крупнокаліберним кулеметом, який пробиває наскрізь бронетранспортер, будь-який автомобіль чи автобус.

«В мене питання, для чого Управлінню держаної охорони для охорони Президента потрібно десятки бронетранспортерів. Яку функцію виконувати вони будуть, від якого ворога будуть захищати Президента?», - сказав він.