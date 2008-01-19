Ющенко здивувався, коли почув, що його полк передають Гелетею

17:07, 19 січня 2008
Політика
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Президент наказав припинити розмови

Юрій Єхануров під час IV з’їзду партії «Народний Союз «Наша Україна». Київ, 31 березня Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ запевняє, що Окремий полк Президента України структурно входить до складу Збройних сил і не передаватиметься у підпорядкування Управлінню Державної охорони.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, про це він заявив сьогодні, коментуючи заяви стосовно можливості передачі цього підрозділу ЗСУ до Управління Державної охорони України.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, після його призначення главою оборонного відомства в Міністерстві оборони була розглянута пропозиція Управління Державної охорони про можливість передачі Окремого полку Президента України у безпосереднє підпорядкування УДО. Про підсумки розгляду цього питання, наголосив міністр, він особисто поінформував Президента України на своїй першій доповіді два тижні тому. При цьому, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, Верховний Головнокомандувач з великим здивуванням вислухав його і наказав припинити навіть будь-які розмови навколо цього питання. “Президент наголосив, що Окремий полк Президента України структурно входить до складу Збройних сил України і залишатиметься тут і надалі”, - сказав міністр.

Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що це питання вже давно вичерпане, а спроби його політизувати є неприйнятними для політиків та фахівців, що, принаймні публічно, переймаються питаннями реформування Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО 18 cічня заявив, що розпочався процес передачі Президентського полку ЗСУ, який має на озброєні бронетранспортери, до Управління державної охорони.

«Я можу сказати, що коли я був міністром оборони, фактично протягом трьох років були спроби перепідпорядкувати Президентський полк зі складу Збройних сил до Управління державної охорони. Я заперечував такі рішення і цього не відбулося, поки я був міністром», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«Я знаю, що вирішення цього питання перейшло у практичну площину», - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що робити переформатування силових структур таким чином є неприпустимим. Він наголосив, що Президентський полк, зокрема, має в своєму складі механізований батальйон, на озброєнні якого є найкращі у складі ЗС бронетранспортери БТР-80. А.ГРИЦЕНКО зауважив, що цей бронетранспортер озброєний крупнокаліберним кулеметом, який пробиває наскрізь бронетранспортер, будь-який автомобіль чи автобус.

«В мене питання, для чого Управлінню держаної охорони для охорони Президента потрібно десятки бронетранспортерів. Яку функцію виконувати вони будуть, від якого ворога будуть захищати Президента?», - сказав він.

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