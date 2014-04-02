У Кабміні очікують проект змін до Конституції через два тижні – Яценюк

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Десятої щорічної інвестиційній конференції в середу, 2 квітня.

«Ми очікуємо, що проект змін до Конституції, яка має відновити баланс влад і відображати бачення кожного регіону України та кожного виборця, з’явиться через два тижні», - сказав він.

«Багато залежатиме від того, чи політичні сили готові до реальних політичних та економічних реформ», - наголосив він.Читайте такожМЗС РФ розкритикувало українську Конституцію і вже дає вказівки з її виправлення

За словами глави уряду, було нелегко отримати в парламенті 258 голосів за пакет із жорсткої економії: «Схожа ситуація з Конституцією».

Яценюк нагадав, що уряд України вже заявив свою позицію щодо того, якої Конституції потребує країна. Він повідомив, що вчора зустрічався з головою Конституційної комісії: «Для того, щоб показати, що українські політичні сили готові до політичних та економічних змін».

Нагадаємо, уряд наполягає на змінах до Основного Закону, що передбачають децентралізацію влади. Зокрема, Кабінет міністрів виступає за ліквідацію обласних і районних адміністрацій, формування виконавчих комітетів, які обиратимуться місцевими радами, та впровадження інституту префектів для загального нагляду за дотриманням законодавства на відповідних територіях.