Парубій розповів, скільки військових вдалося вивести з Криму

На сьогодні з АР Криму на материкову частину України вже виведено понад 2 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Андрій Парубій заявив сьогодні на брифінгу у Верховній Раді.

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За його словами, в Криму на даний час залишається близько 200 бійців Національної гвардії (колишні Внутрішні війська МВС), які здійснюють охорону пенітенціарних установ, виведено 805 прикордонників, вивезено 41 танк, 64 автомобілі і “ще кілька елементів військової техніки”. Подовжуються переговори щодо виведення інших видів озброєнь, які належать ЗСУ, та кораблів ВМС України.

Парубій поінформував, що переговори з Росією про передислокацію суден проходять досить складно. Проте, за його словами, для кораблів ВМС України вже готують порти та берегові підрозділи в інших регіонах.

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При цьому секретар РНБО зазначив, що Україна має достатню кількості сил і засобів, щоб відновити функціонування всієї військової техніки, яка має прибути з Криму на материкову частину України.

Як повідомляв УНІАН, з 26 березня за рішенням РНБО розпочалася передислокація з Криму на материкову частину України військовослужбовців Збройних сил.