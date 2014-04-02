У Дніпропетровській ОДА розповіли, як впоралися з мітингами сепаратистів

Про це заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з внутрішньої політики Борис Філатов заявив на засіданні круглого столу, який проходив в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Ми всі працюємо на один результат без з'ясування міжособистісних стосунків, - каже Філатов. - Основна проблема - у відсутності політичного діалогу. Коли є політичний діалог, а його у нас в області налагоджено, тоді на вулицях максимально скорочується кількість протестуючих".

Заступник голови ОДА відзначив позитивну динаміку скорочення кількості проросійських протестувальників на вулицях міста.

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"Динаміка наступна: місяць тому над міськвиконкомом намагалися підняти російський прапор і спалили намет Євромайдану, три тижні тому протестувальників було близько 1 тисячі осіб, 2 тижні тому - 300 осіб, минулими вихідними - 72 людини", - каже Філатов.

Борис Філатов впевнений, що ситуація налагоджується завдяки тому, що влада щодня займається тим, що зустрічається з людьми, спілкується з ними і намагається їх переконати.

"Якими б різними у нас з людьми не були політичні погляди - це наші люди, ми повинні їх почути і брати участь у політичному процесі", - резюмував заступник голови Дніпропетровської ОДА.