ЗМІ: Тривалою люстрацією суддів повинна зайнятися прокуратура

Говорити про те, що ще не розпочато жодне розслідування стосовно суддів, які самі не раз порушували закон, несправедливо, пише Главред.

15 березня Генеральна прокуратура взялася за суддів Печерського та Шевченківського районних судів, а також співробітників ГПУ, які брали участь у "справах Тимошенко". Так, головне слідче управління Генпрокуратури розпочало кримінальне провадження "за фактами прийняття рішень суддями Печерського та Шевченківського районних судів щодо обрання Юлії Тимошенко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, винесення завідомо неправосудних постанов про відмову в допуску до участі в справі її захисників, а також порушення права екс-прем'єра на захист".

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Видання пише: чому досі не розпочато кримінальні провадження проти суддів, які "пачками" відправили десятки людей (активістів Майдану і просто тих, хто невчасно попався під руку правоохоронців) на 2 місяці у СІЗО через набагато більш надумані приводи, ніж справи Тимошенко.

Наприклад, чим судді Печерського суду Родіона Кірєєва істотно відрізняються від суддів Солом'янського суду Алли Демидівської та Андрія Макухи, які "пакували" українців за участь у масових акціях на вул. Грушевського 19 січня з формулюванням "утримання під вартою".

ЗМІ зазначає, що самі ці судді вже давно мали б звільнити свої посади, так як раніше їх викривали у корупційних діях. Ще в серпні 2013 року Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила від посад і Аллу Демидівську, і Андрія Макуху.

Судді Людмила Бартащук, Ольга Єфімова та Олександр Бець Апеляційного суду Києва абсолютно спокійно залишали під вартою активістів Майдану і Автомайдану, які до цього ще були побиті правоохоронцями.

Судді Світлана Коваль, Ольга Єфімова і Олександр Бець залишили під вартою активіста Автомайдану Дмитра Полтавця, підставою для взяття під варту якого стали протоколи допиту двох свідків. Показово, що цими свідками виявилися співробітники правоохоронних органів, які проводили затримання Полтавця.

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Також суддя Бець відомий тим, що, свого часу, відхилив апеляційну скаргу на арешт Юрія Луценка. Незаконність цього рішення не пізніше визнав Європейський суд з прав людини.

Видання зазначає, що все керівництво Вищого господарського суду (голова і заступники), а також рядові судді, в більшості своїй, затяті прихильники попередньої влади і є частиною команди екс-президента України Віктора Януковича.

Голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков - донецький соратник Януковича. Заступник Татькова - Артур Ємельянов - також виходець з Донецька і відомий як "особистий" суддя Олександра Януковича (саме він, очолюючи Донецький госпсуд, а пізніше - Київський апеляційний госпсуд, виносив неправосудні рішення на користь будівельної фірми Януковича-молодшого "Мако").

ЗМІ зазначає, що за чутками, розцінки на "допомогу" від Татькова коливаються від кількох сотень тисяч до мільйонів доларів. Але, незважаючи на той факт, що на дії судді не рідко надходили скарги до міліції і прокуратури, зловити його "за руку" не вдавалося.

Але в грудні 2013 року, після розслідування корупційних операцій у схемах щодо призначення арбітражних керуючих, Віктор Татьков опинився у правоохоронців "під ковпаком". Так, одна з "креатур" Татькова - Олексій Толчеєв, призначений у свій час арбітражним керуючим однієї з компаній, був заарештований за вимагання. Нібито Толчеєв, за визнання компанії банкрутом, зажадав у зацікавлених осіб близько 70 тис. доларів, на чому й погорів.

Після арешту Олексій Толчеєв перебуває під вартою і дає свідчення на Віктора Татькова і Артура Ємельянова. Тим більше, що ряд інших посередників і таких самих, як Толчеев, арбітражних керуючих, сьогодні знаходяться під підпискою про невиїзд і так само дають свідчення.

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Видання також пише, що незважаючи на те, що 22 лютого 2014 року Верховна Рада розглянула низку проектів постанов про звільнення суддів (в одному з них згадувалося прізвище Татькова), обидва "фігуранти" до сьогоднішнього дня займають свої крісла.

У кулуарах Верховної Ради пліткують, що Ємельянов "купив" депутатську лояльність за кілька мільйонів доларів, а тепер ще "товаришує" з новопризначеним міністром юстиції України. Начальник Ємельянова - Віктор Татьков також намагається підкупити парламентаріїв, щоб ті, у разі подання дозволу на його арешт, не підтримали ГПУ в цьому питанні.