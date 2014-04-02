Капітан Дем’яненко вже звільнений і завтра буде в Києві - Турчинов



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер лайф» на Першому Національному.

Турчинов зазначив, що на сьогодні увесь склад внутрішніх військ, який залишився вірним присязі України «вийшов із Криму зі своєю технікою та зброєю».

«Значна частина наших військових, біля 50 відсотків, трохи менше, 1059 військових вийшли, біля півтори тисячі залишилися в Криму», - сказав спікер і додав, що зараз Україна працює над тим, щоб повернути до України всю військову техніку, в тому числі військові кораблі.

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Турчинов зазначив, що в Криму працює група старших офіцерів Міноборони і Генштабу, які забезпечують організовану передислокацію ВСУ.

«Для нас принципово, щоб не залишився в полоні жоден український солдат, жоден офіцер, - сказав голова Верховної Ради. Він зазначив, що має приємну новину: «Буквально зараз перед початком нашого ефіру зателефонували наші фахівці, які займалися цим питанням. Капітан другого рангу Дем’яненко вже звільнений і думаю, що завтра він уже буде в Києві», - сказав Турчинов.