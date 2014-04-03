Росія штовхає Україну в НАТО - в.о. президента



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live», відповідаючи на питання, чи є зараз актуальним для України питання НАТО.

«Росія дуже боїться, щоб Україна вступила в НАТО. Це для них одна із фобій. В той же час, саме Російська Федерація своєю агресією, своїми діями, своїми військами, які постійно знаходяться на кордонах з нашою країною, наполегливо штовхає Україну до НАТО», - сказав спікер.

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Так, за його словами, якщо Росія «продовжуватиме працювати в тому ж напрямку», то він «не виключає, що це відбудеться».

«Саме завдяки агресії Росії кількість людей, які підтримують те, щоб Україна вступила у НАТО для того, щоб мати захист своїх кордонів шляхом колективної, скажімо, об’єднання зусиль вже не однієї країни, а потужних країн, як це відбувається у цьому блоці (у НАТО – УНІАН), - це штовхає людей підтримати такий вибір України”, - сказав Турчинов.