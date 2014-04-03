Росія штовхає Україну в НАТО - в.о. президента
В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов не виключає вступу України до НАТО, до чого, за його словами, країну штовхає Росія.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми «Шустер Live», відповідаючи на питання, чи є зараз актуальним для України питання НАТО.
«Росія дуже боїться, щоб Україна вступила в НАТО. Це для них одна із фобій. В той же час, саме Російська Федерація своєю агресією, своїми діями, своїми військами, які постійно знаходяться на кордонах з нашою країною, наполегливо штовхає Україну до НАТО», - сказав спікер.
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Так, за його словами, якщо Росія «продовжуватиме працювати в тому ж напрямку», то він «не виключає, що це відбудеться».
«Саме завдяки агресії Росії кількість людей, які підтримують те, щоб Україна вступила у НАТО для того, щоб мати захист своїх кордонів шляхом колективної, скажімо, об’єднання зусиль вже не однієї країни, а потужних країн, як це відбувається у цьому блоці (у НАТО – УНІАН), - це штовхає людей підтримати такий вибір України”, - сказав Турчинов.