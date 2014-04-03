Фюле сподівається на швидку візову лібералізацію з Україною



Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Фюле заявив на брифінгу в Єврокомісії разом з віце-прем`єром, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимиром Гройсманом.

”Країни-члени ЄС віддані справі виконання Плану щодо візової лібералізації з Україною. Ми розглянемо прогрес, якого досягнула Україна. Це навіть сьогодні ще більш нагальна справа, враховуючи труднощі, з якими стикаються українці. Минулого тижня були узгоджені питання, які ще не вирішені, і шляхи завершення першої стадії Плану дій щодо візової лібералізації”, - сказав Фюле.

За словами Фюле, незабаром Єврокомісія проведе консультації з країнами-членами ЄС щодо переходу до другої фази.

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”Справді, йдеться про якнайшвидший перехід від першої до другої фази Плану візової лібералізації. Нагадаю, що перша фаза була пов’язана з ухваленням законодавчих актів, а в другій йтиметься про практичне втілення цих законів. Я сподіваюся, що українська влада не втратить цю можливість і виконає також вимоги другої фази за порівняно короткий проміжок часу,” сказав Фюле.

”М`яч на українському боці. Але що Україна від нас отримає - так це повну підтримку, щоб українські громадяни мали шанс відвідувати країни Шенгенської зони без віз”, - додав комісар ЄС.

На першій стадії Плану передбачалось зокрема ухвалення законів про недискримінацію, а також ЄС наполягає за запровадженні в Україні біометричних паспортів.