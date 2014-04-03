Махніцький відзвітував, що живе лише на одну зарплату

Відповідні дані вказані у його декларації, переданій "Українській правді".

Члени родини Махніцького у минулому році заробили 56 тисяч 121 гривню. Всі гроші сім’ї Махніцького, згідно з інформацією, отримані від зарплат.

Окрім того, в.о. Генпрокурора має у власності земельну ділянку площею 1090 кв. м., а також два будинки площею 59,90 та 76,10 кв. м.

Квартир у очільника ГПУ немає.

Читайте такожЖурналіст: Генпрокурор Махніцький у робочий час з жінкою оглядав елітну новобудову Махніцький також задекларував автомобіль Toyota Camry 249, 2007 року випуску.

Сам в.о. генпрокурора не має заощаджень, однак члени сім’ї мають на банківському рахунку 79 тисяч 938 гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Олега Махніцького разом із дружиною бачили в робочий час на оглядинах новобудови.