Польща вважає реальною подальшу агресію Росії в Україні

Про це він заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit.

"Небезпека агресії у східну та південну Україну є реальною", - сказав Туск і додав, що "ніхто не знає, чи це матиме місце".

Читайте такожМи відкриємо вогонь, якщо Росія піде на материк - Джемілєв"Якщо весь світ сьогодні вважає напад на Україну можливим, якщо ми призвичаїлись до цієї думки, то це доказ того, як різко змінилася ситуація", - сказав він.

Туск наголосив, що польська влада вважає актуальним для себе план з розміщення системи протиповітряної оборони, яка дозволила би посилити безпеку країни. "Наш розрахунок простий: краща гарантія від усіх паперових гарантій - фізична присутність НАТО у Польщі", - заявив він.

Раніше цього тижня Туск повідомив, що польська влада виступає за збільшення присутності військових сил НАТО на території Польщі, у тому числі через ситуацію в Україні, частину якої захопила Росія.

2 квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО у Європі генерал Філіп Брідлав заявив, що накопичені на східному кордоні України російські війська готові до агресії та можуть досягнути своїх цілей за 3-5 днів.