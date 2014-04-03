Колесніченко написав заяву про складання мандату депутата

Як він зазначив в заяві, депутат складає свій мандат, бо ВР після 19 лютого «в своїй діяльності вийшла за межі Конституції та діючого законодавства України».

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Свою заяву він розмістив у мережі Facebook.