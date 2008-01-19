У Севастополі пройшла Велика рада Українського реєстрового козацтва

У Севастополі з нагоди Водохреща і до Дня Соборності України відбулася Велика рада Українського реєстрового козацтва.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні представники Українського реєстрового козацтва з усіх регіонів України спільно з представниками міськдержадміністрації і міськради, командування ВМС України поклали вінки і квіти до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках.

Гетьман Українського реєстрового козацтва Анатолій ШЕВЧЕНКО на мітингу після покладання квітів, зокрема, зазначив, що „так сталося, що вже кілька останніх років Українське реєстрове козацтво 19 січня збирається у Севастополі”. Він також повідомив, що завтра козаки, відповідно до укладеної раніше угоди про співробітництво між козацтвом і українським флотом, будуть зустрічатися з військовими моряками, виступати з лекціями, вручати різдвяні подарунки, зокрема, комп’ютери, телевізори, книги тощо.

Крім того, повідомив він, „у Свято-Володимирському соборі козаки прийматимуть присягу перед Господом”. За його словами, „це перша присяга в країні, мабуть, і у світі, коли військові люди приймають таку присягу”. А.ШЕВЧЕНКО додав, що сьогодні „козаки прийняли хрещення у Чорному морі”.

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації, генерал Українського реєстрового козацтва Володимир КАЗАРІН на мітингу зазначив: „Ми радіємо, що козацтво проводить свої заходи на священній землі Севастополя, тому що ця земля пам’ятає імена великих українських гетьманів, великих козаків, ця земля пам’ятає бойове братерство воїнів Росії і України”.

Заступник голови Севастопольської міської ради Петро КУДРЯШОВ від імені міськради і мешканців міста привітав учасників Великої ради. За його словами, „вже стало доброю традицією, що Велика козацька рада УРК проводиться у Севастополі, на свято Водохреща, і дуже важливо, -що напередодні дуже знаменної і важливої дати для України - Дня Соборності”.

Начальник штабу-перший заступник командувача ВМС України контр-адмірал Сергій ЄЛІСЕЄВ під час виступу на мітингу подякував Українському реєстровому козацтву за постійну допомогу і висловив сподівання, що „так буде і надалі”.

Мітинг завершився урочистим проходженням підрозділу почесної варти українських ВМС.