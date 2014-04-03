СБУ повернула документацію, яку колишнє керівництво вивезло в Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такожСБУ: 26 працівників ФСБ РФ брали участь у масових вбивствах на Майдані За його словами, важливо дізнатися, хто й навіщо віддавав наказ на перевезення секретних документів.