СБУ повернула документацію, яку колишнє керівництво вивезло в Крим

13:38, 03 квітня 2014
Політика
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Колишнє керівництво СБУ перевезло до Сімферополя секретну документацію, у тому числі стосовно агентурної діяльності, але ці документи в результаті проведення спецоперації вдалося повернути до Києва.

Колишнє керівництво вивезло документацію у Крим

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

Читайте такожСБУ: 26 працівників ФСБ РФ брали участь у масових вбивствах на Майдані За його словами, важливо дізнатися, хто й навіщо віддавав наказ на перевезення секретних документів.

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