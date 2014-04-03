Снайперами, які працювали на Майдані, виявилися бійці "Альфи"

108 озброєних бійців спецпідрозділу “Альфа” 18 лютого мали намір штурмувати Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві, де розташовувався штаб протестувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві на брифінгу повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

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Він зазначив, що бійці спецпідрозділу озброєні автоматами Калашникова та снайперськими гвинтівками німецького виробництва були висаджені на дах будинку профспілок, але їх зупинило займання будівлі і вони змушені були відійти тим самим шляхом, яким прийшли.

За словами Наливайченка, наступного дня у будівлях на вулиці Костьольній, вулиці Хрещатик, 7/11 працювали снайпери — 7 офіцерів “Альфи”.

Вони продовжували діяти і 20 лютого додатково виставивши снайперські пости в будинку Адміністрації президента.

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Як зазначив Наливайченко, наразі допитується керівництво “Альфи”, окремі учасники спецпідрозділу, вони співпрацюють зі слідством, інша частина бійців “Альфи” разом із співробітниками “Беркуту” втекла до Криму і зараз є важливим повернути їх і допитати.

Наливайченко також повідомив, що так звана антитерористична операція була запущена колишнім головою СБУ Олександром Якименком у тісній співпраці з екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком за безпосередньою участю колишнього президента 18 лютого о 23.00.