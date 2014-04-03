Будинок профспілок могли підпалити, щоб захиститися від штурму "Альфи" - Махніцький

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, сказав в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

“Слідство перевіряє версію як основну щодо причин підпалу Будинку профспілок, в тому числі через участь бійців “Альфи””, - сказав він.

Читайте такожСнайперами, які працювали на Майдані, виявилися бійці "Альфи"Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко повідомив, що 18 лютого 108 озброєних бійців спецпідрозділу “Альфа” мали намір штурмувати Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві, де розташовувався штаб протестувальників.

Він зазначив, що бійці спецпідрозділу озброєні автоматами Калашникова та снайперськими гвинтівками німецького виробництва були висаджені на дах будинку профспілок, але їх зупинило займання будівлі і вони змушені були відійти тим самим шляхом, яким прийшли.