Добкіна звільнили з-під домашнього арешту

Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід для екс-голови Харківської облдержадміністрації, кандидата в президенти Михайла Добкіна з домашнього арешту на особисте зобов’язання, повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив суддя, за рішенням, Добкін зобов’язаний повідомляти слідству про зміну місця свого проживання або роботи.

Суддя-слідчий наголосив, що це рішення підлягає негайному виконанню після його оголошення й оскарженню не підлягає.

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Як заявила адвокат Добкіна, захист подав клопотання про зміну запобіжного заходу, тому що змінилися обставини, його зареєстрували кандидатом у президенти і йому необхідно вести свою виборчу кампанію.

Добкіна затримали в Києві 10 березня за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене особою, яка є представником влади). Наступного дня суд ухвалив рішення арештувати Добкіна.