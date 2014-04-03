У Росії заявили про затримання 25 терористів з України

Посольство України в РФ з'ясовує достовірність інформації російських ЗМІ про затримання 25 громадян за підготовку терактів на території Росії.

"Ми отримали цю інформацію з російських ЗМІ. Офіційного підтвердження з боку російських органів влади ми не маємо. Ситуація з'ясовується", - сказав УНІАН співробітник української дипломатичної місії в Москві.

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Раніше стало відомо, що російський телеканал НТВ повідомив, що на території РФ затримані 25 громадян України за підозрою в підготовці терактів. Про це пише LB.ua.

"За даними спецслужб, теракти готувалися в період з 14 по 16 березня в семи регіонах - Ростовській, Волгоградській, Тверській, Орловській, Білгородській областях і республіках Калмикія і Татарстан. Всі затримані, 25 осіб, серед яких троє активістів «Правого сектора», вже підтвердили отримання інструкцій від представників СБУ", - йдеться в сюжеті.

Серед завдань затриманих нібито була фотозйомка місць дислокації та пересування військової техніки збройних сил Росії в прикордонних регіонах, а також встановлення контактів з російськими радикальними структурами.

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Повідомляється, що наразі відносно затриманих проводиться дізнання і попереднє слідство.

Телеканал показав кадри з затриманими, зазначивши, що в його розпорядженні вони "виявилися".

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