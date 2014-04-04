Росія ризикує повторити долю Радянського Союзу - ЗМІ

Санкції Заходу, попри їхню обмеженість, уже боляче вдарили по економіці країни. За останні місяці інвестори вивели 20 млрд доларів.

Евальд Бьольке, експерт німецького товариства зовнішньої політики, звертає увагу на поведінку західних інвесторів - відтік капіталу з Росії за три місяці перевищив двадцять мільярдів доларів, передає ТСН.

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"Інвестиції знижуються. Для російського суспільства це трагедія. У довгостроковій перспективі російські підприємства не матимуть достатньо інвестицій. Це перше. Друге – важливо, який ступінь ризику для інвестицій має Росія. Якщо міжнародні агенції знизять рейтинг Росії, рівень ризику збільшиться. А це здорожчає всі проекти", - говорить Бьольке.

У питанні санкцій західні країни балансують. Від колапсу російської економіки, як і від колапсу економіки української, програє Європа. Головний біль і для банків з усього світу.

Їм російські приватні підприємства винні 600 мільярдів доларів. Якщо економіка лусне – гроші навряд чи вдасться повернути.

"Європа втратить набагато більше, аніж Сполучені Штати. Передусім в Європі будуть втрачені робочі місця. І треба відкрито говорити про те, наскільки саме суспільство готове йти на цей ризик", - додав Бьольке. Тим часом Сполучені Штати, для яких поставити Росію на місце – питання престижу на міжнародній арені – санкції посилюють. І тиснуть на найболючіше – ціни на енергоносії. Якщо вони впадуть, Росія може повторити долю Радянського Союзу.