У Міноборони немає доступу до грошей, перерахованих українцями через СМС

Благочинні кошти, які люди переказували за допомогою СМС, знаходяться в стані акумуляції, у Міноборони доступу до них немає.

Про це Еспресо.TV повідомив прес-офіцер Міноборони Богдан Сеник.

За його словами, існує певна процедура, передбачена законами та постановами Кабміну, яка не дозволяє негайне використанні цих коштів без їх акумулювання на єдиному казначейському рахунку (ЄКР).

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Окрім того, не скасована й тендерна процедура для міністерства. Тож, до прикладу, для закупівлі пального треба провести конкурс, який триває близько 3 місяців.

"З урахуванням нинішнього екстремального положення, міністерство оборони робить усе, щоб прискорити можливість використання цих коштів", - зазначив Сеник.