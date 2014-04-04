Окупанти випустили курсантів-нахімівців з Криму тільки після обшуку
15:26, 04 квітня 2014Політика
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Курсантів Академії ім. Нахімова, які повертаються на материк, затримали на російському блокпості при виїзді з Криму.
Фото: Міноборони
Автобуси з курсантами академії ВМС з Севастополя у п'ятницю, 4 квітня, близько 15.30 перетнули кримське КПП у Армянську, повідомляє кореспондент ТСН.
Російські військові та кримські "самооборонівці" довго тримали чотири автобуси з курсантами на кордоні, обшукуючи все до дрібниці.Читайте такожУ Севастополі курсанти під час переходу під прапор РФ заспівали гімн України
Як повідомили ТСН, за 3,5 години перевіряли не тільки речі, а навіть примушували увімкнути ноутбуки і продивлялись всю інформацію на них. Після тривалої перевірки всі автобуси таки випустили з Криму, і тепер вони прямують до Одеси, где продовжать службу та навчання.
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