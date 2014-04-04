У Харкові активісти Євромайдану та сепаратисти одночасно пікетували генконсульство РФ

У Харкові активісти Євромайдану та Антимайдану провели пікети біля Генерального консульства Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, акції проходили одночасно – їх учасники, розділені кордонами міліції, стояли по різні боки проїжджої частини вулиці Ольмінського, де розташоване генконсульство.

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Близько 25 активістів Євромайдану стояли напроти Генконсульства, тримаючи національні прапори, плакати з написами «Мне стыдно быть русской», «Русские – за единую Украину», «Одна єдина соборна Україна», а також скандували «Нет войне!», «Крым – Украина!», «Фашизм не пройдет!», «Одна єдина соборна Україна!».

Активісти Євромайдану прийшли до Генконсульства Росії у Харкові для того, щоб передати російським дипломатам звернення жителів Сходу України до представників влади Російської Федерації, уряду та президента Росії Володимира Путіна з проханням «утриматися від насилля та зберегти добросусідські відносини».

За словами співорганізатора акції Вікторії Булавіної, в Харкові активісти зібрали близько 100 підписних листів з підписами кількох тисяч жителів міста.

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«Все зводиться до ідеї, що занадто агресивна політика Російської Федерації стосовно України нас не влаштовує і ми б хотіли, щоб виконувалися норми міжнародного законодавства й ця агресія, принаймні, послабла. Це стосується й Криму, й дисбалансу на Східній Україні. Я маю на увазі, по-перше, перегляд на рівні міжнародного законодавства питання про Крим. По-друге, я маю на увазі тих активних громадян Росії, які приїздять сюди спеціально для дестабілізації обстановки. По-третє, я маю на увазі державну підтримку, яку надає Росія, сепаратистським настроям в Україні. Так чи інакше, ми виступаємо за єдність України», - сказала Булавіна.

За її словами, підписати петицію можна також в електронному вигляді.

В пікеті Антимайдану взяли участь близько 50 осіб. Люди з георгіївськими стрічками стояли безпосередньо перед входом до Генконсульства. Вони тримали прапори Російської Федерації та скандували «Харьков – русский город!», «Россия!», «Беркут – герой!», «Россия – миротворец, Америка – убийца!», «Без Майдана нет войны!», «Бандерлоги!».

Учасники цього пікету вимагали проведення референдуму з питання федералізації України, а також надання російській мові статусу державної. Крім того, вони звинуватили активістів Євромайдану в дестабілізації політичної обстановки в Україні та в погіршенні економічної ситуації.

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Наприкінці пікету Булавіна спробувала передати підписні листи, що зібрали активісти Євромайдану, до Генконсульства. Вона пройшла коридором, який утворили працівники міліції, відтіснивши антимайданівців, до входу установи і подзвонила у двері Генконсульства. Активістка почекала кілька хвилин, однак ніхто забрати підписи не вийшов.

Активісти Антимайдану зустріли це оплесками та виконанням гімну СРСР та пісні «Катюша».

У свою чергу Булавіна сказала, що підписні листи будуть сьогодні направлені поштою в Генконсульство РФ, а їхні електронні копії – в офіси ОБСЄ та ООН.