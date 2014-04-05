Оприлюднені телефонні розмови Сашка Білого про гранати і кулемети

"Так що, точно не зможеш ніяк Саня завтра заїхати? - Як я буду їхати на з'їзд партії з рівненськими, волинськими пацанами, з зарядженими автоматами, кулеметами? Автоматами, кулеметами, гранат візьмемо ящик, так", - зазначено в повідомленні, передає ТСН. .

Крім усього перерахованого у розмові, у Білого вилучили, ще й пістолет Макарова, з якого він відстрілювався. І саме з цього пістолета, кажуть слідчі, він застрелив сам себе. Слідчі стверджують: зброя належала працівнику ДАІ.

"Цей пістолет був здобутий під час нападу. Я не кажу, що цей напад був здійснений Музичко, але пістолет був отриманий під час нападу на працівників ДАІ в Тернопільській області та Закарпатській областях, два пістолета Макарова", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Чалован.

Крім того, активісти "Правого сектора" заявили, що у них є свідок. Але спілкуватися з ним нададуть можливість лише тимчасової слідчої комісії.