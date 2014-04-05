Тігіпко каже, що у ПР почалися репресії

Про це заявив кандидат у президенти, регіонал Сергій Тігіпко.

"Сьогодні одноосібним рішенням Бориса Колесникова було заборонено проведення партійних конференцій в ряді областей. Відсторонено від посади і виключено з партії голів Одеської, Кіровоградської, Чернівецької, Житомирської, Вінницької, Київської обласних парторганізацій, Київської міської організації Партії регіонів та інших. Така ціна відмови від підтримки кандидата Добкіна", - зазначив Тігіпко.

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"Замість модернізації партії остаточно взято курс на закручування гайок і боротьбу з інакомисленням. По суті, в партії почалися репресії. Найближчими днями мене як кандидата в президенти збиралися підтримати 15 обласних організацій Партії регіонів. У сформованій ситуації я змушений звернутися до своїх товаришів по партії з проханням не робити цього публічно", - додав він, передає Українська правда.

Як відомо, президія політради Партії регіонів рекомендувала виключити з партії Сергія Тігіпка за порушення статуту.

На черговому засіданні ПР рекомендовано розглянути питання про відповідальність Тігіпка за порушення статуту партії - "невиконання рішення другого етапу XIV з'їзду і нанесення своїми діями шкоди репутації Партії регіонів".

Крім того рекомендується виключити Тігіпко з лав Партії регіонів.

Раніше Тігіпко заявляв, що хоче очолити Партію регіонів. Політсила не підтримала кандидатуру політика на посаду президента, віддавши перевагу Михайлу Добкіну.

29 березня в ході з'їзду ПР секретарем президії ПР одноголосно був обраний Борис Колесніков, який став фактично керівником ПР.