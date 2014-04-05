Українці можуть розчаруватися сильніше, ніж після Помаранчевої революції - Рабинович

Про це в інтерв'ю «TheKievTimes» заявив кандидат у президенти України Вадим Рабинович.

Відповідаючи на питання, як змінилася доля країни після Євромайдану, Рабінович відповів:

«Є єдиний позитивний результат - зміна керівництва країни. На жаль, більше поки нічого не змінилося. Більше того: я припускаю, що те розчарування, яке незабаром захопить країну, виявиться ще більш вражаючим, ніж після Помаранчевої революції».

Читайте такожВадим Рабінович: Корупція зникне, якщо красти стане невигідно

Крім того, кандидат підкреслив, що всі конструктивні політичні сили повинні об'єднуватися, щоб працювати на благо країни, а ті, чиї ідеї суперечать українським законам - піти назавжди.

«Я вважаю, що всі політичні сили, які хочуть розвивати Україну, повинні працювати разом. Якщо хтось сповідує ідеї, які суперечать законам і Конституції України, такі політичні сили нам не потрібні», - резюмував Рабінович.