Асамблея НАТО припинила співпрацю з Росією через анексію Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це після засідання Парламентської Асамблеї НАТО в Ризі повідомив її президент британець Гью Бейлі.

Він пояснив, що рішення про призупинення співпраці з російськими парламентарями було ухвалено через їхню підтримку дій Президента Росії Володимира Путіна щодо Криму.

Читайте такожНАТО планує надати Україні політичну та військову підтримкуГолова делегації Латвії в Парламентській Асамблеї НАТО Оярс Калниньш пояснив, що наразі російським депутатам заборонено участь в будь-яких спільних заходах з парламентарями 28-ми країн-членів Альянсу, які є членами ПА НАТО.

"Участь представників Росії в роботі Парламентської Асамблеї НАТО заборонена до тих пір, поки не зміниться ситуація в Україні. Вся формальна співпраця призупинена," - пояснив Калниньш.