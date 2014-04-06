Російські партії починають відкривати свої відділення в Криму
00:30, 06 квітня 2014Політика
0 0
"Справедлива Росія" створила регіональні відділення партії в самопроголошеній республіці Крим та місті Севастополі, які очолили депутати фракції в Держдумі, повідомляє офіційний сайт партії.
Партія "Справедлива Росія" відкриває в Криму відділення / srnovoch.ru
Таким чином, есери стали першими серед парламентських партій РФ, які створили свої партійні осередки в Криму і Севастополі, пише РИА Новости.
Рішення про створення регвідділень було прийнято за підсумками засідання президії центральної ради партії.
Читайте такожУ Криму почали відкривати рахунки в рублях
"Члени президії одноголосно проголосували за прийняття даних рішень. Президія рекомендувала до обрання головою регіонального відділення у Криму депутата Держдуми Олександра Терентьєва, в Севастополі - депутата Держдуми Михайла Брячака",- йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter