Російські партії починають відкривати свої відділення в Криму

Таким чином, есери стали першими серед парламентських партій РФ, які створили свої партійні осередки в Криму і Севастополі, пише РИА Новости.

Рішення про створення регвідділень було прийнято за підсумками засідання президії центральної ради партії.

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"Члени президії одноголосно проголосували за прийняття даних рішень. Президія рекомендувала до обрання головою регіонального відділення у Криму депутата Держдуми Олександра Терентьєва, в Севастополі - депутата Держдуми Михайла Брячака",- йдеться в повідомленні.