Партію регіонів підтримують лише 6% українців - опитування

Про це йдеться в опитуванні групи Рейтинг на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Якби вибори у ВР проводилися в середині березня, в парламент пройшли б сім партій.

За "Батьківщину" Юлії Тимошенко проголосували б 16% українців, за партію УДАР Віталія Кличка - 12%, за Партію регіонів - 6% українців, за партію Солідарність Петра Порошенка - 11%, за ВО "Свобода"- 5%, за Радикальну партію Олега Ляшка - 4%, за КПУ - 4%.Читайте такожТігіпко каже, що у ПР почалися репресії За Правий сектор віддали б свої голоси 1% громадян. За інші партії проголосували б 5%. При цьому, не голосували б 16% українців.

Не знають за кого будуть голосувати або відмовилися відповідати 21%.

Опитування проводилося у всіх регіонах України (у тому числі і в Криму) з 14 до 26 березня 2014 року, опитано 1200 громадян України віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,8%.