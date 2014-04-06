Харківські сепаратисти заблокували вулицю та не випускають активістів Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, на Римарській з обох сторін від драмтеатру ім. Т.Шевченка вишикувалися антимайданівці. Вони виставили поперек дороги автомобілі.

Правоохоронцям не вдається вивести з розлюченого натовпу конвойний автомобіль з близько десятьма євромайданівцями.

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Співробітники спецпідрозділів міліції вишикувалися в коридор і намагаються відвести євормайданівців вниз до Книжкового ринку. Сталося кілька сутичок. У натовпі застосовувався газ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові близько тисячі агресивно налаштованих проросійських активістів пікетували генконсульство Росії та Польщі. Потім вони розділилися на дві частини і розійшлися по різних напрямках до центру міста.