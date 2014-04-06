Над Харківською ОДА встановили російський прапор

21:35, 06 квітня 2014
Політика
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У Харкові над будівлею обласної держадміністрації прихильники федералізації встановили прапор Росії.

Прапор над Харківською ОДА / Facebook/Владимир Чистилін

Як передає кореспондент УНІАН, захопивши будівлю ОДА активісти зняли прапор України, встановлений на даху будівлі, і о 21:15 встановили російський триколор. Учасники мітингу за федералізацію, які стоять перед будівлею, зустріли це скандуванням «Росія!», «Беркут»!

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