Над Харківською ОДА встановили російський прапор

У Харкові над будівлею обласної держадміністрації прихильники федералізації встановили прапор Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, захопивши будівлю ОДА активісти зняли прапор України, встановлений на даху будівлі, і о 21:15 встановили російський триколор. Учасники мітингу за федералізацію, які стоять перед будівлею, зустріли це скандуванням «Росія!», «Беркут»!

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