Харківський губернатор закликав жителів міста і області не піддаватися на провокації

Про це заявив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута, повідомляє сайт Харківської ОДА.

"У неділю, 6 квітня, на вулиці Сумській в Харкові відбулася чергова провокація. У мене немає ніяких сумнівів в тому, що сценарій цього конфлікту писався не в нашому місті і не в нашій країні. Схожі події у Донецьку і Луганську - зайве тому підтвердження", - вважає Балута.

Очільник області переконаний, що зазнавши фіаско у спробі організувати масові акції протесту, організатори зробили ставку на агресивні дії і відкриті сутички.

"Я в черговий раз хочу закликати всіх харків'ян не піддаватися на провокації, зберігати холоднокровність і спокій. Не сумнівайтеся, у правоохоронних органів достатньо сил для того, щоб утримати ситуацію під контролем", - заявив Ігор Балута у зверненні.

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Губернатор закликав людей не залишатися осторонь від подій і байдуже спостерігати за всім зі сторони. І звернувся до вчених, керівників великих підприємств, ректорів вузів, бізнесу з проханням дати оцінку останнім подіям у Харкові і відкрито заявити про свою позицію.

"Ми хочемо одного - жити у безпечному, спокійному, відкритому місті, яке динамічно розвивається. Я вірю, що незважаючи на різні політичні погляди, мета у всіх нас одна - сильна, єдина і незалежна Україна!" - цитує сайт облдержадміністрації заяву губернатора.