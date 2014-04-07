Японія і США будуть разом боротися проти змін існуючих кордонів країн
01:53, 07 квітня 2014Політика
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Японія та Сполучені Штати об'єднають зусилля в боротьбі проти силової зміни кордонів суверенних країн.
Японія і США будуть разом боротися проти змін існуючих кордонів країн / REUTERS
Про це в Токіо заявив міністр оборони США Чак Хейгел під час зустрічі з японським колегою Іцунорі Онодера, передає 5 канал.
“Те, що Росія робить в Україні - яскравий приклад залякування, примусу і неповаги до міжнародних законів. Ми маємо дати дуже чіткий сигнал усім націям світу - в двадцять першому сторіччі Сполучені Штати і Японія не миритимуться з цим. Жодна держава не має права змінювати кордони незалежних країн військовими методами. Вашингтон і Токіо не дозволять цього зробити ні в Європі, ні навіть на маленьких островах у Тихому океані”, - заявив Чак Хейгел.
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