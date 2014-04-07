За фактом сутичок у Харкові відкрили кримінальну справу

Як повідомляє "Харків. Коментарі" за інформацією прес-служби ГУМВСУ в Харківській області, факт зіткнення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст . 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до чотирьох років.

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"6 квітня в Харкові відбувались масові заходи, в яких взяли участь близько 3 тисяч осіб. Охорону громадського порядку забезпечувало майже 400 правоохоронців. Близько 15:30 на перехресті вулиць Сумської та Римарської між невідомими сталася сутичка. Конфлікт вдалося локалізувати", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в Харкові на вулиці Сумській відбулися сутички між учасниками місцевого Майдану і мітингу за федералізацію України.