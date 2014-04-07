Будівлю ОДА в Харкові повністю звільнено від сепаратистів - Аваков

"Харків. Будівля ОДА повністю звільнена від сепаратистів. Розпочався робочий процес. Дякую тим, хто допомагав. Я працюю в Харкові. Прошу харків'ян підтримати процес адекватного врегулювання", - написав Аваков в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня увечері в Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації. Декілька сотень прихильників федералізації за 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів з щитами, що охороняли вхід до ОДА.