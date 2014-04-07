Будівлю ОДА в Харкові повністю звільнено від сепаратистів - Аваков
09:11, 07 квітня 2014Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє про звільнення від сепаратистів будівлі Обласної державної адміністрації в Харкові.
Будівля ОДА в Харкові повністю звільнено від сепаратистів - Аваков / REUTERS
"Харків. Будівля ОДА повністю звільнена від сепаратистів. Розпочався робочий процес. Дякую тим, хто допомагав. Я працюю в Харкові. Прошу харків'ян підтримати процес адекватного врегулювання", - написав Аваков в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня увечері в Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації. Декілька сотень прихильників федералізації за 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів з щитами, що охороняли вхід до ОДА.
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