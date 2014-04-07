Під'їзди до Луганська перекрито, міліцію привели у стан бойової готовності

09:29, 07 квітня 2014
Політика
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У Луганську проводяться оперативно-розшукові заходи.

Милицию в Луганске привели в состояние боевой готовности / v-variant.lg.ua

Особовий склад луганської міліції знаходиться в стані бойової готовності. Співробітниками ДАІ перекриті всі під'їзди до міста Луганська.

Про це повідомляється на сайті ГУ МВС України в Луганській області.

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Проводяться оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень вчора у місті.

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