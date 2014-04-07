У Херсоні обіцяють жорстко відповісти "іноземним провокаторам"

"Через події в Донецьку, Луганську та Харкові хочу відповідально заявити, що в Херсоні російські сценарії провокацій не пройдуть", - заявив в. о. мера Херсона Володимир Миколаєнко.

Мер повідомив, що у місті все спокійно і влада не допустить жодних сепаратистських починань.Читайте такожУ Херсоні засудили сепаратизм і підтримали українських військових

Миколаєнко підкреслив, що міська та обласна влада працюють разом і вже встигли провести нараду з місцевими силовиками.

"Всі ми будемо жорстко припиняти будь-які спроби сепаратизму", - сказав в. о. мера.

"Всі поціновувачі російських триколорів можуть збиратися до школи й починати вчити історію власного краю. Херсон - це Україна. Слава Україні. Слава Херсону", - підсумував Миколаєнко.