У нас є чіткий план протидії спробам дестабілізації ситуації в Україні - Яценюк
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема перебувають зараз у Харкові і Донецьку з чітким планом дій з подолання ситуації, що склалася у східних областях України, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
«Вночі ми розробили чіткий план дій з подолання ситуації», - сказав Яценюк.
За його словами, Арсен Аваков відбув до Харкова, Віталій Ярема – до Донецька.
«Я перебуваю у постійному контакті із силовим блоком. Мене поінформують про ситуацію, і я поінформую членів уряду про те, як розвивається ситуація. У Харкові ситуація вже відносно стабілізувалася. Упевнений, що й в інших областях ми наведемо лад разом», - сказав Яценюк.
Окрім того, до Донецька також вирушила екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка вважає, що захоплення сепаратистами за підтримки російських спецслужб будівель Донецької та Харківської обладміністрацій та Луганського Управління СБУ є прямим продовженням агресії Росії проти України.