У нас є чіткий план протидії спробам дестабілізації ситуації в Україні - Яценюк

«Вночі ми розробили чіткий план дій з подолання ситуації», - сказав Яценюк.

За його словами, Арсен Аваков відбув до Харкова, Віталій Ярема – до Донецька.

«Я перебуваю у постійному контакті із силовим блоком. Мене поінформують про ситуацію, і я поінформую членів уряду про те, як розвивається ситуація. У Харкові ситуація вже відносно стабілізувалася. Упевнений, що й в інших областях ми наведемо лад разом», - сказав Яценюк.

Окрім того, до Донецька також вирушила екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яка вважає, що захоплення сепаратистами за підтримки російських спецслужб будівель Донецької та Харківської обладміністрацій та Луганського Управління СБУ є прямим продовженням агресії Росії проти України.