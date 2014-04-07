Луганську ОДА опечатали, будівлю охороняє загін внутрішніх військ

Будівлю Луганської облгосадмининстрации закрито і опечатано.

Про це кореспонденту «Восточного варианта» розповіли в прес-службі адміністрації.

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Зокрема, сьогодні, 7 квітня, керівництво області вирішило закрити адміністрацію у зв'язку з високою загрози життю співробітників і небезпеку з захоплення будівлі».

Облдержадміністрацію охороняє посилений загін співробітників внутрішніх військ.