Луганську ОДА опечатали, будівлю охороняє загін внутрішніх військ
11:53, 07 квітня 2014Політика
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Через високу загрозу життю співробітників ОДА будівлю адміністрації закрито та опечатано.
Луганську ОДА опечатали / citynews.lg.ua
Будівлю Луганської облгосадмининстрации закрито і опечатано.
Про це кореспонденту «Восточного варианта» розповіли в прес-службі адміністрації.
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Зокрема, сьогодні, 7 квітня, керівництво області вирішило закрити адміністрацію у зв'язку з високою загрози життю співробітників і небезпеку з захоплення будівлі».
Облдержадміністрацію охороняє посилений загін співробітників внутрішніх військ.
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