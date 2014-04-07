Кернес про захоплення ОДА в Харкові: загарбники - не сепаратисти, референдуму не буде

Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що будівлю облдержадміністрації в Харкові захопили не сепаратисти, а люди, яким цікавий хід розслідування стрілянини ввечері 14 березня на вулиці Римарській біля офісу «Просвіти» й «Правого сектора», в результаті якої загинули двоє людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кернес, який прибув на місце подій, заявив журналістам у будівлі ОДА.

«Зараз тут перебувають харків'яни, які хочуть дізнатися, що в слідстві відбувається з приводу вбитих людей на вулиці Римарській, із приводу вбитих харків'ян. Це головний мотив того, що вони прийшли до будівлі адміністрації. Ніякого сепаратизму від цих людей я не чув. Чув лише одне, щоб їм розповіли, хто винен у смерті їхніх товаришів», - сказав Кернес.

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«Що стосується людей, які цікавляться долею кримінальної справи, ми зобов'язані зробити все, щоб вони отримали на свої запитання відповіді. А то виходить, що вони не можуть добитися цих відповідей, від них це все приховується. Говорять, що когось затримали, інші говорять, що всіх відпустили. Нехай сюди прийде міліція й пояснить їм усе», - додав мер.

За його словами, найближчим часом у будівлі ОДА міська та обласна влада проведе переговори з лідерами активістів, які зайняли будівлю.

При цьому Кернес підкреслив, що питання референдуму обговорюватися не буде. «Якщо є в когось сепаратистські настрої, я цим людям пояснив: ніяких референдумів, оскільки немає закону. Ніяких інших питань ніхто з ними обговорювати не буде», - акцентував мер.

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За словами Кернеса, активісти, які зайняли ОДА, готові вийти, якщо обладміністрацію також залишать міліціонери. «Вони ще просять, щоб зараз із будівлі вийшла міліція. Я думаю, ми це вирішимо, й вони тоді звільнять повністю будівлю, й відновиться нормальна функціональна робота цієї будівлі», - сказав Кернес.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому люди, які захопили будівлю, встановили на шпилі прапор Російської Федерації, якщо вони не переслідують сепаратистських цілей, Кернес заявив: «серед будь-якого натовпу є люди, в яких є, можливо, свої завдання. Давайте ми не розжарюватимемо пристрасті, давайте зробимо все, щоб врегулювати все, що зараз відбувається».

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Як повідомляв УНІАН, у захопленій вчора, 6 квітня, будівлі Харківської облдержадміністрації забарикадувалися активісти Антимайдану, їх пікетують прихильники Євромайдану.

14 березня у Харкові внаслідок нічної перестрілки під час акцій протесту біля офісу "Просвіти" 2 людини загинули і 5 – були поранені. Також було затримано близько 30 учасників конфлікту з обох боків.